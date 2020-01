Plätze in Düsseldorf : Neue Attraktion für den Frankenplatz

Gehüllt in Fahnen europäischer Länder testen die Kinder der Thomas-Schule, der ersten „Europa“-Grundschule in NRW, die neue Seilbahn. Foto: Marc Ingel

Mit einer Seilbahn für Kinder steigert der Platz, der für das Viertel eine wichtige Funktion hat, seine Anziehungskraft.

Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung, manchmal muss man aber nur hartnäckig genug sein. Wie die Kinder der Thomas-Grundschule, die sich für den Frankenplatz, auf dem sie nicht nur einen Großteil ihrer Freizeit verbringen, sondern der sogar in den Schulalltag integriert ist, ein Spielgerät für ältere Kinder gewünscht hatten. „Das hatte der Schülerrat vor zwei Jahren in meiner Kindersprechstunde vorgetragen, jetzt konnten wir dem endlich nachkommen. Vorher seien die Spielgeräte nur für Babys geeignet gewesen“, übertreibt Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner.

Workshop Im Januar veranstaltet die Bezirksvertretung 1 einen Workshop mit Jugendlichen des Ulmenclubs. Es geht um eine Aufwertung des Spichernplatzes. Rochusmarkt Nach langen Diskussionen soll in diesem Jahr der Rochusmarkt in Pempelfort umgebaut werden. Zu einem späteren Zeitpunkt gibt es dann auch auf dem angrenzenden Spielplatz Verbesserungen.

Die Aufstellung der Seilbahn zeigt auch, dass die Entscheidungen, die in einem Schülerparlament getroffen werden, durchaus auf offene Ohren stoßen. An der Thomas-Schule schicken alle Klassen ihre zwei Klassensprecher in das Parlament, das mit 16 Kindern ein Mal im Monat tagt. „Dieser Input ist uns wichtig, und wir hören auch auf die Ratschläge und versuchen sie umzusetzen, wenn sie uns sinnvoll erscheinen“, sagt Schulleiter Stefan Höchst. Die Grundschule werde gerade dreizügig ausgebaut, „da fallen einige Veränderungen an, und da sollen die Kinder auch mitreden dürfen“, so Höchst. Aktuell sei die Rede von einem neuen Klettergerüst auf dem Schulhof, überhaupt solle dem Faktor Bewegung mehr Wert beigemessen werden. In der Vergangenheit habe das Schülervotum zum Beispiel dazu geführt, dass die Schule bunter wurde, jede Klasse jetzt ihre eigene Farbe trägt. „Das ist vor allem für Erstklässler hilfreich, wenn sie nicht mehr nach Raumnummern suchen müssen, sondern sich nach Farben orientieren können“, erklärt der Schulleiter.