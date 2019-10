Brauchtum : Eine Plakette für die Düsseldorfer Hoppediz-Wache

Nahmen an der Enthüllung der Plakette teil (v.l.): Markus Schäfer (1. Vorsitzender), Jugendhoppeditz Jana und Nina Thea Ungermann. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Verbindung zwischen der „Hoppediz-Wache“ und der Brauerei Schumacher war schon immer eng. Schließlich wurde der Verein genau dort gegründet. Und das ist jetzt sogar in Stein gemeißelt. In Anwesenheit von viel Brauchtumsprominenz, darunter Hoppeditz Tom Bauer und das letztjährige Prinzenpaar Martin Meyer und Sabine Ilbertz, enthüllte am Wochenende Jugendhoppeditz Jana Lehne eine entsprechende Plakette.

Von Wolfgang Berney