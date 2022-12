Großer Ball im Hilton-Hotel Eine Tanzparty für Düsseldorfs Karnevalisten

Anregungen könnte sie sich beim Ball International geholt haben. So hat es etwa die Liveband Caravan locker geschafft, in einem gut gefüllten Saal eine ausgelassene Tanzparty zu inszenieren – die Herrschaften waren alle elegant in Rot und Weiß gekleidet. Daran hatten auch der neue Karnevalsprinz Dirk II. (Mecklenbrauck) und dessen Venetia Uasa Katharina (Maisch) ihre Freude. „Jeder Tag der 863 Tage langen Wartezeit bis zu unserer Kürung hat sich gelohnt“, meinte Düsseldorfs Karnevalsprinzessin. „Es ist so schön, die Menschen sind so toll. Wir werden überall mit so viel Herzlichkeit und Fröhlichkeit aufgenommen, so wie hier.“