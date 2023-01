Kinder in Düsseldorf Eine neue Mensa für die Brehmschule in Düsseltal

Die Mittagsverpflegung der Kinder stellt aufgrund der hohen Anzahl an ausgegebenen Essen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Gebäuden eine besondere Herausforderung am Standort dar. Das Essen wird aktuell vom Caterer angeliefert und in zwei Küchen zur Ausgabe an die Kinder vorbereitet. Die Essenseinnahme erfolgt dann dezentral im Singsaal sowie in Klassen- und OGS-Räumen.