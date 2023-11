Party in Düsseldorf Eine Hommage an das Château Rikx

Doch das Party-Konzept, das bewusst ein breites Altersspektrum ansprach, lebt weiter. So signalisieren am Samstag beim Alma-Sports.Club an der Willstätter Straße die Schriftzüge „Château“ in leuchtendem Rot und „Rikx“ in Blau der Fangemeinde den Weg zu ihrem neuen Party-Tempel. Bereits vor dem offiziellen Start um 21 Uhr, für nacht-schwärmerisches Party-People unfassbar früh, hat sich bereits eine lange Schlange erwartungsfroher Menschen gebildet. Gut eine Stunde später heißt die Order für die Einlasskontrolle allerdings schon „Wir machen zu!“ – trotz der noch gut 100 Meter langen Schlange vor der Tür.