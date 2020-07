Prozess am Amtsgericht Düsseldorf : Einbrecher lassen schweren Tresor in Wohnung stehen

Düsseldorf Zwei Männer, die in eine Wohnung in Düsseldorf-Lierenfeld eingebrochen sind, wurden nun vom Amtsgericht zu Haftstrafen verurteilt. Das Gericht ging davon aus, dass sie einen Tresor nur deshalb nicht mitnahmen, weil er beiden zu schwer war.

Diesmal jedoch tat er alles, um sogar als Alleintäter abgeurteilt zu werden – obwohl es auch diesmal nur DNA-Spuren gab. Er behauptete aber, er sei an einem Märzsamstag 2019 eigenmächtig übers Treppenhaus und einen Balkon in die Wohnung einer Frau im dritten Stock eingestiegen. Drinnen habe er Schmuck für rund 8.000 Euro erbeutet – und obendrein einen Safe. Nur, weil er Hilfe zum Abtransport des Tresors gebraucht habe, habe er den 35-jährigen Mitangeklagten angerufen, habe den Safe dann an einem Bettlaken über den Balkon abgeseilt. Der Tresor sei aber doch zu schwer gewesen, deshalb ließen die damaligen Täter ihn im Garten zurück. Nur am Bettlaken waren genetische Spuren des 47-Jährigen entdeckt worden.