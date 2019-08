Planung in Düsseldorf : Ein Workshop für den Heine-Platz

Düsseldorf Der Platz vor dem Carschhaus am Eingang zur Altstadt soll neu gestaltet werden. Zentrale Themen sind die Verkehrsführung und die Zukunft des Musikpavillons. Bei einem Workshop sollen Bürger ihre Meinung einbringen können.

An der künftigen Gestaltung des Heinrich-Heine-Platzes am Eingang zur Altstadt sollen sich über einen öffentlichen Workshop alle Interessierten beteiligen dürfen. Dabei geht es unter anderem um die Verkehrsführung an der Kasernenstraße und die Zukunft des so genannten Musikpavillons vor dem Carschhaus. Planungsdezernentin Cornelia Zuschke betont, dass alle Beteiligten auf den gleichen Sachstand gebracht und über die verschiedenen Initiativen informiert werden sollen, die es zur Zukunft des Platzes gibt. Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) soll an diesem Mittwoch entscheiden, ob ein solcher Workshop beauftragt wird. „Wir suchen bereits einen zentralen Ort, an dem die Veranstaltung dann stattfinden kann“, sagt Zuschke – in Frage kommen etwa die Schulen im Umfeld.