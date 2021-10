Plätze in Düsseldorf : Ein Weihnachtsmarkt für den Münsterplatz

Plätze in Düsseldorf

Düsseldorf Der Markt soll vom 22. November bis 23. Dezember laufen. Insgesamt sind elf Stände, ein Kinderkarussell sowie eine Hütte für die Vereine in der Umgebung geplant.

Der Münsterplatz in Derendorf führt in der Familie der öffentlichen Plätze in Düsseldorf noch immer ein Schattendasein. Zwar wurde er vor rund zehn Jahren runderneuert, ist nun viel offener, ein Wochenmarkt zum Beispiel hat auf dem Münsterplatz aber nicht funktioniert und wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß, den Münsterplatz beleben – mit einem Weihnachtsmarkt.