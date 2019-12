Heinz-Werner Frantzmann : Ein unerschrockener Missionar in Eller

Nach 40 Jahren als Pfarrer in Eller und bei der Diakonie geht Heinz-Werner Frantzmann in den Ruhestand.

Geboren wurde er in Idar-Oberstein, das Abi hat er in Kirn an der Nahe gemacht. Die Eltern betrieben Landwirtschaft, und so war es eigentlich nicht vorgesehen, dass Heinz-Werner Frantzmann das Gymnasium besucht, „das war zu dieser Zeit nur was für Arzt-Söhne. Mein Vater hat sich aber durchgesetzt“, sagt der 65-Jährige rückblickend. Jedenfalls: Es hat geklappt, und so stand auch einem Studium der Theologie für den jungen Frantzmann in Wuppertal und Heidelberg nichts mehr im Wege. Es war nicht ausschließlich sein Glaube, der ihn dazu antrieb. „Es war vor allem auch eine sozial-politische Motivation, soziale Gerechtigkeit zu erreichen, Grenzen innerhalb der Gesellschaft zu überwinden, der unerschütterliche Glaube daran, dass jeder Mensch eine Chance verdient“, so Frantzmann, der all das eben auch in der Bibel vorfand.