Tatverdächtiger festgenommen Ein Toter bei Schüssen in Düsseldorf-Friedrichstadt

Düsseldorf · In Düsseldorf-Friedrichstadt ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann durch Schüsse getötet worden. Die Polizei konnte schon einen Tatverdächtigen festnehmen. Was bisher bekannt ist.

28.04.2024 , 07:09 Uhr

Ein Mann wurde in Düsseldorf durch Schüsse getötet. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bei Schüssen in Düsseldorf-Friedrichstadt am frühen Sonntagmorgen ist ein Mensch getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Schüsse seien demnach gegen 2.45 Uhr in der Herzogstraße gefallen. Ob es noch weitere Beteiligte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Die Ermittlungen seien dem Polizeisprecher zufolge aufgenommen worden - diese liefen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Der Tatort wurde abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Mit weiteren Informationen wird im Tagesverlauf gerechnet, wie es weiter hieß.

(jh/dpa)