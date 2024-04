Vor Lokal in Düsseldorf-Friedrichstadt Wirt nach Streit erschossen – Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Die Schüsse waren nach Polizeiangaben gegen 2.45 Uhr an der Herzogstraße gefallen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es in einem Lokal zum Streit zwischen einem Mann und dem Betreiber gekommen. Der Streit wurde dann vor der Tür weiter ausgetragen. Schließlich feuerte der Gast mehrere Schüsse auf den Wirt. Der Täter soll danach erneut das Lokal betreten haben. Als kurz danach die Polizei eintraf, konnte sie einen vor der Tür stehenden Mann mit einer Schusswaffe in der Hand widerstandslos festnehmen. Er habe zu den Vorwürfen bislang geschwiegen. Es handelt sich laut Polizei um einen 52 Jahre alten Kosovaren mit Wohnsitz in Deutschland. Um dessen Täterschaft auch zu 100 Prozent nachzuweisen, laufen weitere Ermittlungen, etwa kriminaltechnische Untersuchungen, sagt ein Polizeisprecher.