Das Leben im Dorf : Ein Tilly-Wandbild für Volmerswerth

Mark Remmert stellt das Werk fertig, Jacques Tilly hält Pinsel und Farbe, die Mitglieder des Bürger- und Heimatvereins staunen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Es ist bereits die dritte Kooperation des Bürgervereins mit dem Künstler. Thematsiert wird jetzt die Landwirtschaft – so wie sie früher war im Vergleich mit der Gegenwart.

Ein Dorf in der Stadt ist Volmerswerth, und die Volmerswerther stehen auch dazu. Ja, sie zelebrieren diesen Mythos vom Gallischen Dorf, das sich gerne auch mal geschlossen gegen die Großstadt stellt, geradezu. Das konnte man zuletzt ganz gut am Kampf um den Erhalt der einzigen Gaststätte „En de Ehd“ ablesen. Sie ist der einzige echte Treffpunkt im Ort, zwar renovierungsbedürftig, aber eben allemal erhaltenswert. Die Stadt sieht das anders, zu teuer sei eine Sanierung. Aber die Volmerswerther haben noch lange nicht die Waffen gestreckt, „auch wenn aktuell wenig in Bewegung ist. Im Hintergrund aber tut sich ein Menge“, sagt Bernd Pohl, 2. Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins, der sich nicht zuletzt als Sprachrohr der Menschen im Stadtteil versteht.

Nun ist der gemeinsame Kampf das eine, der aber auch nur dann motivierte Mitstreiter hervorbringt, wenn das Schöne im Dorf nicht vernachlässigt wird. Daran arbeitet der Bürgerverein mit Nachdruck, und dabei kann es nicht schaden, wenn man prominente Unterstützer hat. Jaques Tilly ist so einer, dessen Karnevalswagen weltweit Ansehen genießen. Von seinem künstlerischen Geschick haben die Volmerswerther bereits zweimal profitiert, als er die Vorlagen für Wandbilder angefertigt hat, die der Maler Mark Remmert (Tilly: „Wir arbeiten bestimmt schon 40 Jahre zusammen.“) dann entsprechend umgesetzt hat.

Info Auf dem Rundweg das Dorf kennen lernen Wanderweg Der Heimat- und Bürgerverein hat einen Rundweg durch das Dorf erstellt, der auch an den Tilly-Wandbildern vorbeiführt. So erlebt man die gotische Kirche St. Dionysius, den Volmarhof und das Haus Coenenberg. Über den Deich gelangt man zum Fährhaus, passiert Max-Kreuz und Geschichtsstein. Der Spaziergang endet an der Wendeschleife der U72.



Kontakt bhv-volmerswerth.de

Das erste, Anfang 2021 entstandene Wandbild zeigt am Deich auf der Rückseite eines Schuppens in leuchtenden Farben die märchenhafte Darstellung der ehemaligen Halbinsel Volmerswerth. Nummer zwei findet man an der Abteihofstraße, es zeigt die Gebäude des ehemaligen Klosters Schwarz-Rheindorff, das sich dort früher befand. Der Abteihof wird erstmals im Jahre 1173 urkundlich erwähnt.

Jetzt gibt es ein weiteres Werk an der Hauswand Volmerswerther Straße 445, wieder hat das bewährte Duo Tilly/Remmert Hand angelegt. Der 1. Vorsitzende des Bürgervereins, Theo Hilger, versteht das Wandgemälde als „ein Geschenk an unser Dorf“, weil es eben auch die Weiterentwicklung widerspiegelt. Wo heute in Treibhäusern vielfach Blumen gezüchtet werden, war früher (und in den 20er Jahren ist das Motiv auch angesiedelt) die Selbstversorgung der Großfamilien noch oberstes Gebot.

Entsprechend haben sich die Künstler den „Jeelenhoff“ vorgenommen. Thematisiert wird exemplarisch der Wandel in der Landwirtschaft, denn es ist im Hintergrund ebenso ein Bauer zu sehen, der sein Feld mit Pferd und Pflug bestellt, als auch im Vordergrund ein Traktor. In dem angedeuteten Treibhaus wurden einst Gemüsepflanzen kultiviert, die dann auch in den Wintermonaten für einen reich gedeckten Tisch sorgten. Auf die Schweine-Schlachtung wurde dann als Motiv aber doch lieber verzichtet.