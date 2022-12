Am Universitätsklinikum in Düsseldorf Ein Tanzkurs auf der Krebsstation

Auf den Tanzkurs mussten die Kinder am UKD aber lange warten. „Vor Corona haben wir zwei, drei Teststunden durchgeführt und eigentlich war alles klar, dass es losgeht“, sagt Schreiber. „Dann aber hat uns Corona ausgebremst und wir konnten erst in diesem Jahr loslegen“, erklärt sie. Gut, dass Löwenstern, der Förderverein zugunsten krebskranker Kinder am UKD, die Finanzierung auch nach der Corona-Pause übernommen hat. Dass Bewegung ins Krankenhaus kommen soll, wurde durch das psychosoziale Team an der Kinderkrebsklinik angeregt.