Serie Das sind Düsseldorfs Gärten : Ein Streifen Garten am Straßenrand

Ein Streifen Garten am Straßenrand

Karl-Josef Hilsbecher-Kuhn hatte vor der Rente einen eigenen ambulanten Pflegedienst. Jetzt kümmert er sich um sein öffentliches Gärtchen am Straßenrand der Cranachstraße. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Karl-Josef Hilsbecher-Kuhn hat ein öffentliches Stückchen Grün direkt neben der Cranachstraße geschaffen.

Ganz anders jedoch die Seite von Hilsbecher-Kuhn. Vor drei Jahren hat er damit angefangen, sich um das rund 30 Meter lange und schmale Stückchen Grün zu kümmern. Unterstützung gab es dafür gar vom Gartenamt. Nach einiger Zeit rückten Mitarbeiter an, um den schmalen Streifen zu beschneiden. „Da sind die auch ganz schön radikal gewesen“, merkt Hilsbecher-Kuhn an. Allerdings gebe die Natur nicht so schnell auf; viele Baumstümpfe treiben jetzt schon wieder grüne, frische Blätter aus.