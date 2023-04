Personalsuche bei der Bädergesellschaft Ein Speed-Dating für die Freibadsaison

Wer geht schon mit einer Badehose im Gepäck zu einem Vorstellungsgespräch? Am Samstag waren es in Flingern jedenfalls so einige. Sie wollten sich bewerben als Aufsichtspersonal, zum Beispiel Rettungsschwimmer, bei der Bädergesellschaft Düsseldorf. Im Allwetterbad am Flinger Broich fand der erste von zwei sogenannten „Job-Watch“-Tagen statt. „Wir suchen intensiv nach Personal für die kommende Freibadsaison, und zwar insbesondere nach Rettungsschwimmern und Rettungsschwimmerinnen und Servicekräften an Kassen und für die Reinigung“, erläutert Achim Freund von der Bädergesellschaft. „Wir wollen und müssen einstellen, um den Betrieb der Bäder in den kommenden Monaten zu gewährleisten.“