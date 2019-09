Amtsgericht Düsseldorf : Sohn soll Testament gefälscht haben

Er soll den Pfleger seiner Mutter wegen Mordes angeklagt und ihre Testament gefälscht haben: Gegen einen 54 Jahre alten Mann und seinen Komplizen wird wegen Urkundenfälschung verhandelt.

Sein Pflichtanteil allein war dem Sohn (59) angeblich zu wenig. Deshalb soll er sich Anfang 2015 mit dem langjährigen Partner (74) seiner Mutter zusammengetan und geplant haben, das Erbe durch Tricks doch noch an sich zu bringen und es aufzuteilen. Denn hinterlassen hatte die Rentnerin ihr Vermögen ihrem Pfleger. Jahrelang hatte dieser die alte Dame betreut. In ihrem Testament vom August 2012 hatte sie ihn als Alleinerben eingesetzt. Doch kaum war die Rentnerin tot, hat ihr Sohn den Alleinerben wegen Mordes an der alten Dame angezeigt. Als dieses Manöver misslang, weil ein Staatsanwalt schnell abwinkte, zauberten der Sohn der Rentnerin und ihr Ex-Partner ein neues, angeblich jüngeres Testament von Heiligabend 2013 hervor. Demnach sollte doch ihr Sohn alles erben. Angeblich habe der Pfleger noch versucht, jenes Testament zusammen mit Fotos und Akten aus dem Haushalt der Frau heimlich in einer Mülltonne zu entsorgen. Doch laut Anklage soll jenes „neue“ Testament gefälscht gewesen sein – und zwar so git, dass der Sohn es zusammen mit dem Ex-Partner seiner Mutter geschafft habe, damit zunächst einen Alleinerbschein für das Vermögen der Seniorin zu erschleichen.