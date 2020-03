Gesundheitsbedarf : Alles, was der Diabetiker braucht

Alles, was der Diabetiker braucht

Geschäftsführerin Manuela Müller (r.) mit ihrer Mitarbeiterin Rebecca Ehlen im Geschäft in der Innenstadt. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Bei Diabetikerbedarf gibt es Hilfsmittel für Betroffene wie Blutzuckermessgeräte und Insulinpens.

Begonnen hat das Unternehmen Diabetikerbedarf 2012 zunächst als reiner Versandhändler, inzwischen sind zwei Shops – in Münster und Düsseldorf – zur Versorgung der Diabetes-Patienten vor Ort hinzugekommen. Angeboten werden im Laden in der Schadowstraße 86-88 diabetische Hilfsmittel wie Blutzuckermessgeräte, Blutzuckerteststreifen, Insulinpens oder Insulinpumpenbedarf, Diabetes-Zubehör wie Socken oder Taschen und eine breite Palette von Produkten rund um die Wundversorgung. „Der Standort in Düsseldorf ist für uns sehr attraktiv, weil die Stadt Diabetes-Patienten schon lange im Fokus hat. Es gibt viele Schwerpunktpraxen, eine ganze Reihe gut besuchter Selbsthilfegruppen und zudem Veranstaltungen wie beispielsweise den Düsseldorfer Diabetes-Tag“, erklärt Manuela Müller, Geschäftsführerin des Unternehmens.