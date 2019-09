Straßenfest in Düsseldorf : Ein schöner Abend auf der Friedrichstraße

Am heutigen Freitag wird ab 18 Uhr gefeiert.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr heißt es am heutigen Freitag wieder ab 18 Uhr „Dein Abend auf der Friedrichstraße“. „Die Friedrichs“, das ist keine herkömmliche Werbegemeinschaft, sondern eine Gruppe, die die Meile zwischen S-Bahnhof Bilk und Graf-Adolf-Platz beleben will, lädt erneut zum Shoppen, Verweilen und vielleicht sogar erstem Kennenlernen ein. Bis 22 Uhr haben heute mehr als 50 Geschäfte und Gastronomien geöffnet. Es gibt verschiedene besondere Angebote, Livemusik, Infostände, Verköstigungen und einige Rabatt-Aktionen.

So bietet zum Beispiel der wahrscheinlich älteste Laden auf der Friedrichstraße, Roland Herrenschuhe, zu „Schuhe to go“ auch eine kleine Whiskyprobe an. Im nahen TUI-Reisebüro können sich die Besucher in einer Fotobox verewigen lassen und dazu ein Gläschen Sekt trinken und bei Unlicht wird Honigwein verkostet. In der Metzgerei Pick spielt eine Bluesband, andere Ladenlokale wie Holy-Craftbeer und Woyton lassen es aus der Konserve krachen.