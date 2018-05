Die Woche Im Rathaus : Ein Panikforscher sorgt für Panik

Düsseldorf Um die Sicherheit beim Open-Air-Konzert ist eine Nicht-Debatte entstanden. Das hat fatale Folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Michael Schreckenberg befasst sich mit Theorien darüber, wie Menschen in Paniksituationen reagieren. Jetzt verbreitet der Wissenschaftler selbst Panik. Er ist vor dafür, dass er die Stadt Duisburg bei der Loveparade 2010 beraten hat und nach der Katastrophe schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen erhob. Nun riet er in einem Interview von dem neuen Konzertgelände in Düsseldorf ab: Die Prüfung erfolge viel zu kurzfristig, sagte er. Und erinnerte daran, dass es auf anderen Konzerten Unwetter mit Toten gab.

Es blieb offen, wie genau er sich eigentlich mit dem Fall Düsseldorf beschäftigt hat - und warum er davon ausgeht, dass man sich hier nicht auf Unwetter vorbereitet. Die Äußerung (an der er festhält, die er aber nicht weiter kommentieren will), klingt nach einer groben Ferndiagnose. Ihre Wirkung hat sie getan. Und die ist fatal. Forscher, Panik, Loveparade - das sind Signalworte, die sitzen. Und, ja, niemand kann ausschließen, dass es am 22. Juli eine Katastrophe gibt, ob durch das Wetter, einen Anschlag oder eine andere Gefahr.

Dass es Risiken gibt, war auch vorher klar. Das gilt auch für alle anderen Veranstaltungen. Aber so ein Wort eines Experten hat Gewicht, und die Vorwürfe sind zugleich so diffus, dass sie sich nicht entkräften lassen. Die Verantwortlichen sind in einen Verteidigungsmodus geraten. Und Politiker sehen sich gezwungen, Druck zu machen, damit es nicht heißt, dass sie tatenlos sind. Es ist eine Nicht-Debatte entstanden, die sich immer weiter zuspitzt.

Natürlich kann man über Sicherheit nicht genug reden. Aber Düsseldorf muss dringend zu einer sachlichen Diskussion zurückfinden. Wenn es wirklich Probleme gibt, soll Schreckenberg sie konkret benennen. Dann muss man das Konzert im Zweifel abblasen. Wenn aber Angst und Hysterie die Diskussion prägen, lassen sich bald gar keine Veranstaltung mehr ausrichten.

(RP)