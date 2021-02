Kommen und Gehen in Düsseldorf : Ein neues Café an der Kronprinzenstraße

Düsseldorf Mitte Februar hat Marinella Remé mit Zwillingsschwester Daniela und Lebensgefährtin Sonja Ophey in Unterbilk das Café Remé eröffnet.

Die Idee entstand bereits im Dezember 2019, als der neue Eigentümer des Gebäudekomplexes an der Kronprinzenstraße 97 Daniela, genannt Dany, Remé fragte, ob sie Interesse habe, das im dortigen Innenhof geplante Café zu übernehmen. Durch Corona sind dann – wie bei so vielen Projekten – Verzögerungen entstanden, aber vor Kurzem war es dann soweit: Das Café und Bistro Remé wurde eröffnet.

Dany, ihre Schwester Marinella, genannt Mary, und deren Partnerin Sonja Ophey kennen sich in der Branche bestens aus, alle drei sind ausgebildete Fachfrauen für Systemgastronomie und haben bei großen Ketten gearbeitet. „Ich war unter anderem Franchisenehmerin bei Woyton, habe dann deren Café an der Friedrichstraße selbst übernommen und das erste Café Remé eröffnet“, erzählt Dany. Das neue Café in Unterbilk war ursprünglich als zweiter Standort geplant, wird nun aber zunächst einmal der einzige bleiben, denn corona-bedingt muss Dany das Geschäft an der Friedrichstraße aufgeben.