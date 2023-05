Aus den Stadtteilen Grafenberg bekommt einen Markt auf der Geibelstraße

Nach vielen Jahren mit Anträgen, Nachfragen und Ortsbesichtigungen sei es nun endlich soweit. „Auch wenn ich als Bezirksvertreter trotz großen Engagements oft erfolglos blieb, so habe ich wenigstens ein Projekt, das nun noch verwirklicht werden kann. Es handelt sich also um mein politisches Erbe“, erklärt Heuter, der sein Mandat für die SPD aus Zeitgründen inzwischen niedergelegt hat. Was jetzt noch fehle, sei ein entsprechender Antrag, den Heuter in Abstimmung mit dem Vorstand des Bürgervereins formuliert habe und den er nun bei der Bezirksverwaltungsstelle einreichen will. „Die Bezirksvertreter im Gerresheimer Rathaus brauchen nur noch zuzustimmen.“