Wurmkiste.at will Düsseldorf erobern : Ein Komposthaufen für die Küche – echt jetzt?

So sieht eine Wurmkiste aus. Foto: Wurmkiste

Düsseldorf Ein österreichisches Unternehmen bietet in Düsseldorf jetzt Workshops an, in denen man sich eine Wurmkiste bauen kann. Darin wird Biomüll zu Humus - mitten in der eigenen Wohnung. Stinkt das nicht? Wir haben nachgefragt.