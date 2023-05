Fortuna-Manager im Café Mutter Ey Ein Kaffeeklatsch über Düsseldorfs Fortuna-Club

Ursprünglich sollte Fortuna-Vorstand Klaus Allofs zum Talk ins Mutter-Ey-Café im Andreas-Quartier in der Altstadt kommen. Doch er wurde am Knie operiert – und der Vorstands-Vorsitzende des Fußballvereins, Alexander Jobst, sprang ein. Der erzählte Heribert Klein, dem Initiator dieser Gesprächsreihe, von den wichtigsten Stationen seiner Karriere – München, Madrid, Zürich, Gelsenkirchen und am Ende Düsseldorf – und Privates: „Ich laufe gerne am Rhein und koche für meine Familie, am liebsten nach einem Heimsieg“, sagte Jobst. Er sei nicht oft in der Altstadt, aber hin und wieder verschlage es ihn in diesen Stadtteil. Dann trinke er auch schon mal ein Altbier, einen Wein oder gehe in ein Steakhaus.