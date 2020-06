Ein Jahr nach der Räumung : Alles auf Anfang im Düsseldorfer Rheinbad

Ein Jahr nach der dreimaligen Räumung ist es ruhig geworden im Rheinbad. Foto: dpa/Jana Bauch

Stockum Ein Jahr nach den Randale-Schlagzeilen ist es ruhig geworden in den Becken und auf den Wiesen. 400 Badegäste – mehr dürfen momentan nicht gleichzeitig rein. Vom Normalbetrieb ist das Rheinbad in Düsseldorf-Stockum noch weit entfernt.

Während die ganze Welt in Aufruhr ist, ist das Rheinbad zur Ruhe gekommen. Frauen mit Badekappen ziehen ihre Bahnen im 50-Meter-Becken, ein Mann in Badehose hält seinen Rücken in den Massagestrahl. Es ist still geworden in Stockum, ganz anders als vor einem Jahr. Über 2019 spricht man nicht gern im Rheinbad. Das Wort „Randale“ wolle er nicht mehr hören, sagt Bäderchef Roland Kettler. „Das waren Verstöße gegen die Bade- und Hausordnung.“ Dreimal rückte die Polizei im vergangenen Jahr wegen solcher Verstöße an und räumte das Freibad.

Marcus Werner leitet das Bad, sportlicher Typ, und wie es sich gehört, trägt er kurze Hosen und Schlappen. Das Rheinbad ist nicht nur sein Arbeitsplatz, es ist seine Herzensangelegenheit. Am 20. Mai hat die neue Saison begonnen.

Info Was aus den zwei Verfahren geworden ist Prozess im September Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Jugendlichen wegen Bedrohung erhoben. Der damals 16-Jährige soll einer Mitarbeiterin laut Anklage damit gedroht haben, sie zu töten. Der Prozess gegen den Deutschen mit afrikanischem Migrationshintergrund soll am 16. September vor dem Düsseldorfer Landgericht beginnen. Urteil gesprochen Ein zweites Verfahren gegen einen 27-jährigen Deutschen wurde laut Staatsanwaltschaft nun rechtskräftig beendet. Der Mann muss 600 Euro zahlen, weil er eine Polizistin beleidigt hatte. Diese beiden Anzeigen waren die einzigen Straftaten, die bei den Bad-Schließungen im vergangenen Jahr von der Polizei aufgenommen worden waren.

Am Tag zuvor hat er Fotos von den leeren Becken, der neuen Rutsche, den befestigten Wegen gemacht und per Whatsapp an Bäderchef Roland Kettler geschickt. „Es ist alles fertig und es ist richtig schön hier“, schrieb er. Und bis heute kann er sich kaum satt sehen an den neuen Wegen und Zäunen und Ideen, die alles besser machen sollen. Wenn er von 2019 spricht, sagt er „früher“. „Wir fangen jetzt neu an“, sagt er.

Foto: dpa/Jana Bauch 12 Bilder Düsseldorfer Freibäder im Test

Samstag, 29. Juni 2019 Gegen 18 Uhr räumt die Polizei erstmals das Rheinbad. Hunderte aggressive Jugendliche sollen einen Familienvater umkreist haben, die Situation drohte zu eskalieren. Ein Handyvideo, das im Internet kursiert, zeigt, wie sich Jugendliche am Beckenrand drängen. Die Bädergesellschaft zählt 4431 Tagesgäste. Besucher kritisierten, dass es zu eng und die Atmosphäre angespannt gewesen sei.

Heute soll die Ruhe schon weit vor dem Beckenrand einkehren, am Eingang zum Rheinbad, sagt Hans-Joachim Kensbock-Rieso, früher Polizist und heute Sicherheitsberater der Düsseldorfer Bädergesellschaft. „Wenn sich die Leute schon am Eingang drängeln, dann nehmen sie diese Unruhe auch mit ins Bad“, sagt er. Für Stammkunden, die keine Eintrittskarte kaufen müssen, gibt es jetzt eine Fast Lane. Alle anderen Badegäste verteilen sich auf bis zu drei Kassen.

Im vergangenen Jahr kamen an ganz heißen Tagen bis zu 6000 Tagesgäste. Derzeit dürfen wegen Corona nur 400 Menschen gleichzeitig rein, 1200 am Tag in drei Zeitfenstern, Reservierung notwendig. Eine Kamera zählt, wie viele Leute das Schwimmbad betreten und verlassen. Vor dem Eingang steht ein Sicherheitsmann, der die Ausweise und Taschen der Badegäste kontrollieren darf, dahinter einer, der ihnen beim Händewaschen auf die Finger schaut.

Sonntag, 30. Juni 2019 Als sich vier bis fünf Jugendliche prügeln, mischen sich umstehende Personen lauthals ein, die Stimmung wird aggressiv, berichtet die Polizei. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, lässt die Bädergesellschaft das Bad ein zweites Mal räumen. Die meisten der Jugendlichen sollen einen Migrationshintergrund haben – Kettler spricht von Nordafrika. Tagesgäste: 5239.

Die breite Rutsche, sagt Roland Kettler, sei immer schwierig gewesen. Nicht nur, weil das alte Modell aus rotem Kunststoff bestand und jedes Jahr abgeschliffen werden musste. Sondern auch, weil Jugendliche in Gruppen auf die Rutsche drängten und sich ohne Abstand ins Wasser stürzten.

Foto: Helene Pawlitzki 13 Bilder Das ist das Rheinbad in Düsseldorf

Mittlerweile steht ein Edelstahlmodell an selber Stelle, der Zugang ist verschmälert durch einen Zaun. „Mit 30 Leuten gleichzeitig drauf, geht jetzt nicht mehr“, sagt Marcus Werner. Einzeln hochlaufen, einzeln hinunterrutschen, das ist das kleine Ziel. Das große Ziel: Alle, die ins Freibad kommen, sollen später gesund wieder herausgehen.

Freitag, 26. Juli 2019 Die Situation spitzt sich am späten Nachmittag zu. Laut Bäderchef wollen 60 Jugendliche offenbar die Kontrolle im Bad übernehmen, sie besetzen die Breitrutsche und den Sprungturm. Der Rädelsführer der Gruppe soll die Schichtleiterin des Bades bedroht haben – er werde sie an die Wand klatschen. Die Polizei schließt das Bad zum dritten Mal. Badegäste: etwa 1500.

„Wir alle hatten sowas noch nicht erlebt“, sagt Badleiter Marcus Werner. Er freut sich, dass nun endlich wieder Badegäste da sind. „Ab 26 Grad fängt es an Spaß zu machen“, sagt er. Doch die Ruhe, die nun herrscht, soll bleiben, auch wenn sich das Bad irgendwann wieder richtig füllt. So voll wie früher wird es aber nicht mehr.

Maximal 3000 Badegäste dürfen dann rein – früher zählte das Team manchmal das Doppelte. Auf einem Feld, zu dem die Bademeister die Tore öffnen können, wenn es voll wird, soll eine Sportfläche entstehen. „Wir wollen hier den Jugendlichen etwas bieten, Fußball oder Volleyball mit ihnen spielen“, sagt Sicherheitsberater Kensbock-Rieso.

Es gehe um Bewegungsdrang und um Rücksicht gegenüber den anderen Badegästen, die auf der Wiese liegen wollen. Am 50-Meter-Becken steht jetzt ein neuer Wachturm – mit Blick auf die Liegefläche.

Foto: Christoph Schroeter 44 Bilder Das neue Freibad im Allwetterbad in Düsseldorf Flingern

Montag, 29. Juli 2019 Oberbürgermeister Thomas Geisel sagt im ZDF-Morgenmagazin, gegen die Jugendlichen würden Verfahren eingeleitet, die „dann möglicherweise auch zu aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen führen könnten“. Kurz darauf nimmt er seine Aussage zurück. Tatsächlich wurden bei der Schließung des Bades nur die Personalien von zwei Beteiligten aufgenommen. Beide sind deutsche Staatsangehörige.

Nicht nur die Rutsche und die Zäune sind neu. Es gibt jetzt auch Security im Bad. „Die Verstöße waren so massiv, dass die Mitarbeiter sie nicht mehr regeln konnten“, sagt Kensbock-Rieso. An heißen Tagen sollen schon vor dem Eingang bis zu fünf Sicherheitsleute stehen. Security gegen Jugendliche – solche Faustregeln sollen im Rheinbad aber nicht gelten, sagt der Sicherheitsberater. Das Bad räumen zu lassen, sei noch immer eine Maßnahme. Aber die letztmögliche.

Denn eigentlich wollen ja alle nur eins: die heißen Sommertage im Freibad verbringen.

(veke)