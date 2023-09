Gastronomie in Düsseldorf Ein Jahr „BaZ“: Party mit Aktion für guten Zweck

Vor einem Jahr hauchte Tim Blumhoff dem traditionellen, aber lange geschlossenen Brauereiausschank am Zoo neues Leben ein, was im Stadtteil mangels gastronomischer Alternativen sehr begrüßt wurde. Das wird jetzt am kommenden Montag, 2. Oktober, ab 16 Uhr gebührend gefeiert, und da am nächsten Tag alle frei haben, bleibt das Ende natürlich offen. Es gibt Livemusik mit dem Duo Paula & Moe, DJ Andi legt auf, und da sich nach Möglichkeit vieles auf der Terrasse abspielen soll, fehlen auch Bierwagen und Grillstand fürs Barbecue nicht.