Initiative feiert 50-Jähriges : Ein Herz für kranke und alte Menschen

Düsseldorf Immer im grünen Kittel: Vor 50 Jahren wurde die Evangelische Kranken- und Alten-Hilfe gegründet.

Das kann Maria Nickel, Bewohnerin des Pflegeheims am Fürstenwall, bestätigen. Sie ist alleinstehend, hat schon oft, auch während des einen oder anderen Krankenhausaufenthalts, die Hilfe der Grünen Damen und Herren in Anspruch genommen. Sie freut sich stets auf die Besuche von Bruno Hartmann, selbst wenn sie nur eine halbe Stunde dauern. „Er ist immer hilfsbereit“, erzählt sie dankbar. „Wir unterhalten uns miteinander über alle möglichen Themen, außerdem kauft er für mich ein.“

Wichtig sei es, dass die Grünen Damen und Herren ihre Aufgaben mit Freude erfüllten, sich nicht überfordert fühlten, sagt Edeltraut Döbler, die seit zwei Jahren ehrenamtlich das Team im EVK leitet. Pflegeerfahrung sei nicht erforderlich, so die 66-jährige Berufspädagogin. Sie kennt das Gesundheitswesen seit rund 50 Jahren, begann 1969 ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin im EVK, konnte in unterschiedlichen Bereichen Erfahrungen sammeln und weiß, was Menschen in Klinik oder Altenheim brauchen: „Unsere Grünen Damen und Herren kommen aus verschiedenen Berufen, manche sind noch jung – unsere Jüngste ist 32 Jahre alt – andere bereits im Ruhestand, auch den einen oder anderen Migranten konnten wir gewinnen.“ Entscheidend sei, ein paar Stunden Zeit in der Woche und ein großes Herz für alte und kranke Menschen zu haben.