Bauen in Düsseldorf Gerresheim erhält ein Haus für alle Generationen

Das war die wahrscheinlich am weitesten fortgeschrittene Grundsteinlegung aller Zeiten in Düsseldorf. Denn die Stadttochter IPM als Bauherr des neues Haues für Kinder, Jugendliche und Familie im Neubaugebiet Quellenbusch ist längst über den ersten Schritt eines Bauvorhabens hinaus, der Rohbau wächst bereits in die Höhe. Noch dominiert Enge an der Radeberger Straße 5, aber der Eindruck täuscht aufgrund von Baucontainern und errichteten Zelten. Zwar befindet sich die Baustelle in der Tat auf einem Eckgrundstück, drumherum ist aber viel Grün. Für elf Millionen Euro errichtet die Stadt hier eine sechsgruppige Kita mit 110 Plätzen (mit und ohne Behinderung, 28 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 82 für ältere Kinder) sowie eine Jugendfreizeiteinrichtung, die eine Lücke in Gerresheim schließt, denn allzu viel gibt es im Stadtteil bislang nicht für Heranwachsende. Zusätzlich soll in dem im nächsten April fertiggestellten, zweigeschossigen Gebäudekomplex ein Familiencafé integriert werden.