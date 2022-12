In der Düsseldorfer Altstadt Ein Gottesdienst speziell für Singles

Inzwischen muss es aber „gab“ heißen, denn die Dominikaner haben mit dem ersten Single-Gottesdienst in St. Andreas in der Altstadt mit anschließendem Get-together im Andreassaal die Lücke geschlossen. Dafür hatten die Dominikaner das Motto „Come, Play und Drink together!“ ausgewählt. „Ich kenne Singles, die gerne allein leben“, sagt Füllenbach. „Unser Angebot ist daher keine ‚Partnerbörse‘, sondern richtet sich an Menschen, die beispielsweise neu in der Stadt sind oder ganz in ihrem Job aufgehen und die ein spirituelles Angebot suchen, bei dem sie Gleichgesinnten in einer ähnlichen Lebenssituation begegnen können.“