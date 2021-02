Kunst in Düsseldorf : Ein goldener Blickfang für das KAP1

Vier dieser goldenen Stahlrahmen von Barbara Wille sollen künftig das Dach des KAP1 schmücken. Foto: Barbara Wille

Stadtmitte Der Kulturausschuss hat die Realisierung des Kunst-am-Bau-Beitrags von Barbara Wille für das Gebäude beschlossen. Für die Umsetzung des Projekts stehen bis zu 200.000 Euro zur Verfügung.

Der derzeit entstehende neue Kulturhotspot am Konrad-Adenauer-Platz, das KAP1, wird zukünftig auf seinem Dach von vier goldenen Rahmen gekrönt: Bei den 50 Quadratmeter großen Objekten handelt es sich um das Kunstwerk „Blickfang“ von Barbara Wille. Die Künstlerin reichte ihr Werk im Rahmen des Kunst-am-Bau-Wettbewerbs KAP1 der Kunstkommission Düsseldorf ein. Der Kulturausschuss hat nun die Realisierung des Kunstwerkes beschlossen.

Der Entwurf von Barbara Wille sieht vier große, golden schimmernde Stahlrahmen vor, die auf verschiedenen Türmen des Daches des KAP1 platziert werden sollen. Sie ragen über die Balustraden der Dächer weithin sichtbar in den Luftraum hinaus und sollen so die Blicke der Passanten einfangen. Die Künstlerin nimmt in ihrer Arbeit die herausragende Bedeutung des künftigen Kulturzentrums in den Blick. Die Rahmen sollen vieldeutig und universell sein – sie symbolisieren Bühne, Fenster, Bild und Schild. Die Fertigstellung soll mit der Eröffnung der kulturellen Einrichtungen abgeschlossen sein.

Barbara Wille wurde 1961 im südhessischen Jugenheim an der Bergstraße geboren. Sie studierte Bildende Kunst an der Universität Mainz bei Ansgar Nierhoff. Seit 2014 ist sie Professorin an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Barbara Wille lebt und arbeitet in Berlin und Dresden.

Im März 2020 wurde der Kunst-am-Bau-Wettbewerb für das KAP1 mit dem Ziel ausgelobt, durch eine künstlerische Arbeit einen signifikanten gestalterischen Beitrag zum Gebäude zu leisten. Das monumentale frühere Postgebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs beherbergt auf 25.000 Quadratmetern Fläche künftig die Zentralbibliothek, das Forum Freies Theater (FFT), das Theatermuseum, diverse Archive und Büroarbeitsplätze für die Stadtverwaltung. Für die Realisierung des Kunst-am-Bau-Projekts stehen finanzielle Mittel von bis zu 200.000 Euro zur Verfügung, davon 150.000 Euro vom Versorgungswerk der Zahnärzte Nordrhein (VZN) als Eigentümer des Gebäudes. Acht von der Kunstkommission geladene Künstler oder Teams nahmen an dem Wettbewerb teil. Nach ausführlichen Beratungen konnten zwei Arbeiten, „Public Speaker“ von Michael Beutler und „Blickfang“ von Barbara Wille, überzeugen.