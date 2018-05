Düsseldorf: Ein Fußball-Weltmeister zu Gast im Jugendzentrum

Düsseldorf Matthias Ginter sprach im "ejuzo" mit seinen jungen Fans. Die löcherten den Profi mit Fragen, wollten etwa wissen, ob er Millionär ist.

Für Fußballprofis gehört es zum Alltag einem Moderator vor Kameras und Publikum Rede und Antwort zu stehen. Doch dieses Interview war auch für den Nationalspieler Matthias Ginter eine ganz neue Erfahrung. Statt im Sportstudio des ZDF saß Ginter an diesem Tag im Garten des Evangelischen Jugendzentrums "ejuzo". Die evangelische Jugend Düsseldorf hatte Kinder und Jugendliche dazu eingeladen, dem 24-Jährigen in einer offenen Talkrunde ihre Fragen zu stellen. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es für Kinder eine wichtige und tolle Erfahrung ist, ihre Vorbilder zu treffen", erzählte Ginter vor der Fragerunde. "In so einem Rahmen habe ich bisher noch kein Interview gegeben, deswegen freue ich mich sehr darauf."

Die anfängliche Zurückhaltung der Kinder war schnell verflogen. Nach einigen Eingangsfragen des Bildungsreferenten der evangelischen Jugend, Udo Heinzen, nahm die Neugier der Teilnehmer Überhand. Wie zu erwarten, stand dabei der Fußball im Fokus, jedoch aus einer erfrischend anderen Perspektive. Statt über das Training oder seinen Job bei Borussia Mönchengladbach zu erzählen, beantwortete Ginter Fragen wie: "Wann wussten Sie, dass Sie Profi werden?", "Mögen Sie lieber Messi oder Ronaldo?" und "Wie war es Weltmeister zu werden, ohne selbst gespielt zu haben?" Er nahm zu allen Themen Stellung: "Der Teamgedanke stand für mich in den Turnierwochen über allem und es war eine überwältigende Erfahrung, die ich nicht missen möchte." Fragen zu seiner Schulzeit und dem Privatleben fehlten ebenfalls nicht. Auch hier blieb der Spieler aufgeschlossen. Der Frage, ob er Millionär sei, begegnete er etwa mit einem augenzwinkernden: "Ja, schon." Über die einstündige Talkrunde hinweg zeigten sich die anwesenden Kinder an jedem noch so kleinen Detail interessiert. Der achtjährige Ilias wollte zum Beispiel wissen, wie Ginter seine Freundin kennengelernt hat. Mit dem Interview war der Schüler sehr zufrieden: "Er hat meine und die Fragen der anderen toll beantwortet und viel erklärt", erzählte er. Auch die anderen Jugendlichen und Kinder waren begeistert von der Möglichkeit, einem echten Fußballprofi so nahe zu kommen. "Es geht uns bei den Talkrunden vor allem darum, dass die Jugendlichen ihr Vorbild in einer ungezwungenen Atmosphäre kennenlernen können", sagt Heinzen. Ginter nahm sich im Anschluss an das Interview noch die Zeit für Fotos und Autogramme, dann ging es wieder zurück in den Trainingsalltag. "Die Kinder haben wirklich tolle Fragen gestellt und ich hatte eine Menge Spaß", berichtete er begeistert. "So etwas würde ich auf jeden Fall wieder machen."