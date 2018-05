Düsseldorf: Ein Festival mit Überraschungsgästen

Düsseldorf Vier Tage lang feierten besonders die Griechen vor dem Rathaus ein großes Festival. Neben Tänzen und gutem Essen stellten Experten auch Reiseregionen vor.

Der Griechen bekanntester Tanz war das Integrationssymbol des zweiten Griechenland Festivals auf dem Marktplatz. Sozusagen der Erstbeste wurde einfach an die Hand genommen und angeleitet, einfach die rhythmische Schrittfolge des Gruppentanzes aufzunehmen. "Ich bin sehr gerührt, in Düsseldorf so viele gut gelaunte Griechen zu treffen. In der Heimat war das in den vergangenen Jahren nicht so. Wir können von Düsseldorf für zu Hause lernen", meinte George Dalaras. Er ist einer der erfolgreichsten griechischen Sänger und im Land rund um den Peloponnes so bekannt wie Peter Maffay und Marius Müller-Westernhagen in Deutschland. Dalaras war begeistert, wie viele Menschen sich auf dem viertägigen Fest rund um das Jan-Wellem-Denkmal tummelten.