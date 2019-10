Industriegeschichte in Düsseldorf : Ein Industriepfad nur für Kinder

Burkhard Lüking weihte gestern zusammen mit den Kindern des Marie-Curie-Gymnasiums die erste Kinderstele am alten Ringofen ein. . Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Aus dem bestehenden Stelenfeld in Gerresheim wurde eine abgespeckte Version mit kindgerechten Texten gestaltet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Für den Industriepfad Gerresheim wurde unlängst die 23. Stele gesetzt, sie erinnert am Pillebach an die Entstehung der Kleingärten. Das Projekt des Förderkreises Industriepfad Düsseldorf zwischen dem Ringofen in Ludenberg und dem Gerresheimer Bahnhof hat bundesweit Vorbildcharakter, macht er doch Industriegeschichte erlebbar. An Kinder wandte sich der Pfad bislang eher nicht, zu komplex sind die zu lesenden Inhalte auf den Edelstahlstelen, zu weit die Wege zwischen den einzelnen Stationen.

Das ist seit gestern anders, denn Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums durften im Rahmen ihres Wandertages die erste umgestaltete Stele des Kinder-Industriepfades einweihen. Zehn Standorte sind es insgesamt, die von Nachwuchswissenschaftlern künftig angesteuert werden können. An drei Stationen gibt es immer drei Stelen, die thematisch denselben Schwerpunkt haben (Ziegel, Draht, Glas), der Gerresheimer Bahnhof als die Nummer zehn hat zwar ein Alleinstellungsmerkmal, bildet mit den Glas-Stelen aber eine fußläufig zu erreichende Einheit. Die Macher haben sich dabei der bestehenden Stelen bedient und jeweils im unteren Segment kindgerechte Texte hinzugefügt. Die abgebildete Comic-Figur Piet dient der Wiedererkennung. „Optimal wäre, wenn Erwachsene und Kinder nach dem Lesen in einen Austausch treten“, sagt Burkhard Lüking.

Info Vom Ringofen bis zum Bahnhof Stationen Ziegel: Ringofen Ziegelei Sassen, Lösswand am Wildpark, Ziegelei Jorissen; Draht: Drahtstiftefabrik Dreher, Katharinenbergkloster, Drahtzieherei Kühne&Sohn; Glas: Glashütte, Arbeiterbewegung, Arbeitersiedlung Neustadt; Bahn: Gerresheimer Bahnhof



Kontakt Mehr zu der Idee unter industriekultur-duesseldorf.de

Er trieb die Idee voran, nachdem Eltern beim Wildparkfest ihn danach fragten. „Es hat ihn dann nicht mehr losgelassen, er hat das Thema bei uns im Verein immer wieder angesprochen, bis er seinen Willen bekam“, erzählt Franz Nawarath, 1. Vorsitzender von Industriekultur Düsseldorf, amüsiert. Zusammen mit der Illustratorin Brigitte Kuka entwickelte er ein entsprechendes Konzept und stellte einen Förderantrag bei der NRW-Stiftung. Die entschied positiv und übernahm die Kosten in Höhe von 4000 Euro quasi komplett. „Das sind genau die Projekte, die wir als förderungswürdig erachten, ich hoffe viele Kinder, ob mit ihren Eltern oder Freunden, werden den Pfad zusammen abschreiten“, sagt Solveig Kukelies, Regionalbotschafterin der NRW-Stiftung.

Auch Bezirksbürgermeister Karsten Kunert hält den Kinder-Industriepfad für wichtig und richtig. „Düsseldorf ist nicht nur eine Modestadt oder der Schreibtisch des Ruhrgebiets, sondern immer noch die zweitgrößte Industriestadt in NRW.“ Er erinnerte zudem daran, dass es erst seit 1904 ein Kinderschutzgesetz gibt, „zuvor mussten auch unter Zwölfjährige an sechs Tagen bis zu zwölf Stunden in Bergwerken arbeiten oder Ziegel backen.“ Das sorgte natürlich auch bei den neun und zehn Jahre alten Marie-Curie-Schülern für große Augen. Johannes, einer der Schüler des Gymnasiums, durfte zu seinem zehnten Geburtstag gestern die erste Kinderstele einweihen.