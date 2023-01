Forschung in Düsseldorf Die Jahrhundert-Tablette

Den Namen kennt wohl jeder – rund um den Globus: Aspirin. Das Arzneimittel von Bayer gilt als das meistverkaufte Medikament der Welt und als das älteste in Tablettenform. Das Patent wurde bereits im Jahr 1899 angemeldet, aber die beispiellose Erfolgsgeschichte ist auch nach mehr als 120 Jahren noch nicht zu Ende. Denn Aspirin in der grasgrünen Verpackung ist immer noch in aller Munde und ein Stoff, der den Forschergeist beflügelt. „Es gibt immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten“, sagt der Pharmakologe Karsten Schrör. Als Professor an der Düsseldorfer Uni hat er zu neuen Erkenntnissen beigetragen – und mehrere Bücher über Aspirin geschrieben.