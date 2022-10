Düsseldorf : Ein Düsseldorfer Kunst-Experte mit Herzensprojekt in Venedig

Dirk Geuer und Erwin Wurm (v.l.) in der geschichtsträchtigen Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig. Foto: Association for Art in Public

Der Düsseldorfer Galerist Dirk Geuer jettet wieder fleißig durch die Welt. Gerade präsentiert die geschichtsträchtige Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig Werke des österreichischen Künstlers Erwin Wurm – parallel zur 59. Internationalen Kunstausstellung La Biennale di Venezia. In der Einzelausstellung mit dem Titel „Avatare“ werden Wurms Skulpturen in einen Dialog mit Wand- und Deckengemälden von Tizian, Tintoretto und Veronese gesetzt, wie Dirk Geuer beschreibt. Der Galerist förderte die Schau finanziell und organisierte sie auch über seine Association for Art in Public, das ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Düsseldorf und Bochum.