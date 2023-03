Menschen aus Düsseldorf Ein Dorf kämpft um seinen Paketboten

Jacek ist da schon so etwas wie ein Highlight – immer freundlich, immer hilfsbereit, immer gute Laune. „Gerade für die alten Menschen in Knittkuhl, die ja viel bestellen, weil es hier ja sonst nichts mehr zu kaufen gibt“, sagt Jeannine Festag. „Und Jacek bringt immer alles bis ganz nach oben – notfalls auch die Pakete von anderen Boten, die unten stehengelassen wurden.“ Hunde bekommen stets ein Leckerchen, und wenn Jacek mal niemanden antrifft, gibt der gebürtige Pole dieses natürlich im Kiosk um die Ecke ab (quasi alles, was den Knittkuhlern noch geblieben ist) und nicht wie andere im fernen Gerresheim. „Das ist vor allem für Senioren jedes Mal ein echter Kraftakt, das dann abzuholen“, so Festag.