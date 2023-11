Mitbegründerin der Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung Ein Ausstellungsraum in Düsseldorf für die jüdische Publizistin Lilli Marx

Die Jüdin emigrierte 1938 nach England und kehrte 1946 mit ihrem Mann, dem Verleger Karl Marx, nach Deutschland zurück. In Düsseldorf gründete das Paar die Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“, die Redaktion ließ in der Druckerei des Benrather Tageblattes drucken. Zudem gab es in dem Gebäude an der Friedhofstraße kleine Redaktionsräume, in denen auch schon Ralph Giordano arbeitete. Die Straße, die entlang des Albrecht-Dürer-Berufkollegs führt, wurde Anfang 2022 nach der engagierten Friedenskämpferin und Herausgeberin benannt.