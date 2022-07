Verkehr in Düsseldorf : Eigene Bahnspur auf der Kaiserstraße hat sich bewährt

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Die Rheinbahn hat ausgerechnet, dass Straßenbahnen im Schnitt 28 Sekunden zwischen Inselstraße und Maximilian-Weyhe-Allee gewinnen.

Der im Dezember des Vorjahres abschraffierte und damit den Straßenbahnen vorbehaltene Fahrstreifen auf der Kaiserstraße zwischen Inselstraße und Maximilian-Weyhe-Allee hat sich laut Stadt bewährt – und soll nun dauerhaft eingerichtet werden. Zeitgleich zu den Markierungen wurden auch die Ampeln an der Kreuzung angepasst, sodass die Ausfahrt der Straßenbahnen (Linien 701, 705 und 706) aus der Haltestelle Sternstraße zusätzlich beschleunigt wurde. Da Straßenbahnen und Kfz-Verkehr nun aufgrund der neuen Markierung parallel und ohne gegenseitige Störung in die Kreuzung einfahren können, war es möglich, an der Signalanlage längere Freigabezeiten für den Bahnverkehr einzustellen. Daraus resultiert ein deutlicher Fahrzeitgewinn für den ÖPNV, konstatiert das Amt für Verkehrsmanagement.