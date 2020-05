Gefährliche Raupe : Eichenraupen zurück in Parks

Düsseldorf In mehreren Stadtteilen wurden bereits Nester des Schmetterlings entdeckt. Die Larven entwickeln in den kommenden Wochen ihre Brennhaare, die für Menschen gefährlich werden können und sich mit dem Wind weit verbreiten.

Die ersten Nester aus weißem Gespinst sind Spaziergängern aufgefallen, und auch das Gartenamt ist informiert: Der Eichenprozessionsspinner ist zurück in Düsseldorf. In seinem Raupenstadium bildet dieser Schmetterling Brennhaare aus, die beim Menschen Hautreizungen, die Raupendermatitis, und Atembeschwerden auslösen können. Die feinen, weißlichen Nester wurden in Parks und Grünflächen in den Stadtteilen Garath, Benrath, Eller, Himmelgeist, Oberkassel, Kalkum und Lohausen entdeckt, unter anderem im Naturschutzgebiet Himmelgeister Rheinbogen. Nach Angaben des Gartenamtes geht jedoch bisher vom Eichenprozessionsspinner keine Gefahr aus.