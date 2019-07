Verpuppung gefährlicher Raupen : Eichenprozessionsspinner ist keine Gefahr mehr in Düsseldorf

Noch im Juni wurden die Spaziergänger am Unterbacher See mit Schildern gewarnt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Raupen mit den gefährlichen Haaren verpuppen sich nun. Dennoch sollten ihre Nester weiterhin gemieden werden.

Auch in Düsseldorf hat sich der Eichenprozessionsspinner aufgrund der steigenden Temperaturen und Trockenheit in den letzten Jahren immer weiter ausgebreitet. Seit der Schmetterling im Mai ins dritte Raupenstadium eingetreten ist, wurden stadtweit fast täglich neue Nester gemeldet. Lagen diese in der Nähe von sensiblen Orten wie etwa Spielplätzen, Schulhöfen, Kindergärten und stark frequentierten Straßen, wurden die Nester von der Stadt entfernt.

Zudem leitete die Stadt schon im April Präventionsmaßnahmen ein. In der Nähe sensibler Orte wurden 750 der insgesamt 7500 Düsseldorfer Eichen mit dem Biozid „NeemProtect“ behandelt. Die Stadt betont, dieses Mittel sei gesundheitsverträglich und verhältnismäßig umweltfreundlich. Dr. Wolfgang Vorbrüggen von der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Schmetterlingsforscher kritisiert dennoch: „Der Einsatz von Bioziden ist eine Überreaktion und langfristig schädlich.“ Es gebe keine selektiven Biozide, „Mit diesen Mitteln werden nämlich nicht nur die Prozessionsspinnerraupen, sondern alle Insekten vernichtet, also auch die möglichen Fressfeinde, Nützlinge sowie seltene und gefährdete Arten.“ Die Entfernung von Raupennestern und Warnungen durch Hinweisschilder reichen aus, so Vorbrüggen. Wie die Stadt 2020 mit der Gefahr durch den Eichenprozessionsspinner umgehen wird, könnte sich in den kommenden Wochen im Rückblick auf die diesjährige Saison klären. Auch wenn von dem Schmetterling von nun an keine Gefahr mehr ausgeht, sollte von den Nestern Abstand gehalten werden. Denn in ihnen können noch Haarrückstände kleben.