Ehrenamt in Düsseldorf : Auf der Schattenseite des Lebens

30 Ehrenamtler verbringen am LVR-Klinikum einen Teil ihrer Freizeit mit psychisch kranken Menschen.

Seit vier Jahren kümmert sich Ilse Neuenhofen am LVR-Klinikum um die Koordination der Ehrenamtlichen. „Angefangen habe ich mit fünf, inzwischen sind es rund 30 Personen, die sich zur Verfügung stellen, um hier Zeit mit den psychisch kranken Patienten zu verbringen“, sagt sie. Wobei der Begriff Patient dabei eher in den Hintergrund rückt. „Wir nehmen die Person als Mensch wahr, nicht als Patient. Ihm unvoreingenommen zu begegnen, das ist wichtig“, erklärt sie. Die Einsatzgebiete sind die allgemeine Psychiatrie, die Kinder- und Jugend-Psychiatrie und Psychotherapie genauso wie die Gerontopsychiatrie. „Hier ist der Bedarf an Freiwilligen besonders groß. Zeit mit älteren Menschen zu verbringen, die sich in großen Lebenskrisen befinden oder eine starke Demenz aufweisen, dafür findet man nicht so schnell jemand“, sagt die Ehrenamtskoordinatorin.