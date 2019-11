Wirtschaft in Düsseldorf : Ehlert führt weiter NRW-Handwerk

Präsident wird für die kommenden drei Jahre in seinem Amt bestätigt.

Ehlert mahnte zu diesem Anlass weitere Reformschritte der Landesregierung an. Es sei richtig, dass in der Bildungspolitik die Unterrichtsversorgung an den Schulen und die Bekämpfung des Fachlehrermangels angegangen würden, erklärte er. Die Einführung des Azubi-Tickets würdigte er als „starkes Signal der Wertschätzung für die berufliche Bildung“. Die Fahrkarte werde noch besser angenommen als erwartet. Die Anstrengungen der Landesregierung zum Bürokratieabbau erkannte Ehlert an: „Die Landesregierung muss aber am Ball bleiben, um insbesondere lästige Statistik- und Dokumentationspflichten zu reduzieren.“