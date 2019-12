Jahrbuch des Statistischen Landesamtes : Ehen, Kinder, Arbeit, Vorsorge - Nordrhein-Westfalen in Zahlen

Ehen, Kinder, Vorsorge – NRW in Zahlen.

Düsseldorf In einem NRW-Haushalt mit Kindern gibt es im Schnitt vier Telefone, Singles haben knapp zwei. Was das Statistische Landesamt sonst noch alles so zählt, ist auf mehr als 800 Seiten zu lesen.

Telefone, Kinder, gebrochene Eheversprechen - das Statistische Landesamt zählt so ziemlich alles in Nordrhein-Westfalen.

Mit seinem Jahrbuch 2019 bietet es einen Einblick in die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse.

(hsr/dpa)