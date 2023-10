Pinsel statt Kochlöffel Ex-Kultkoch zeigt sich von anderer Seite

In seinen Restaurants stand Meister in der Küche, er koordinierte und organisierte. Selten ist er zu dem gekommen, um was es ihn ursprünglich in der Gastronomie gegangen ist: Kochen. Von seiner Leidenschaft habe er sich durch die administrativen Aufgaben immer weiter entfernt. Vor knapp zwei Jahren bemerkte, er dass ihm etwas in seinem Leben gefehlt habe. Er zog die Konsequenz und schloss sein Restaurant, die „Hafenmeisterei“.