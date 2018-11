Ehemalige Girozentrale in Düsseldorf : „Unsachgemäße Arbeiten“ führten zur Sperrung des Gebäudes

Foto: Christoph Schroeter 19 Bilder Baustelle der ehemaligen Girozentrale in Düsseldorf am Morgen nach der Sperrung

Düsseldorf Große Aufregung am Dienstagabend an der Friedrichstraße in Düsseldorf: Die derzeit im Umbau befindliche ehemalige Girozentrale galt als einsturzgefährdet. Gebäude und umliegende Straßen wurden gesperrt. Ursache waren „unsachgemäße Arbeiten".

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter

Am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf von einem an dem Umbau beteiligten Innenarchitekten alarmiert. Es bestehe seiner Meinung nach die Gefahr, dass Teile des Gebäudes auf die Straße stürzen könnten.

Bauherr und Besitzer des Gebäudes an der Ecke Friedrichstraße/Kirchfeldstraße ist der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV). Aus der ehemaligen Girozentrale soll ein Büro- und Geschäftshaus werden. Dazu wird das Gebäude entkernt, um eine der künftigen Nutzung passende Raumaufteilung zu ermöglichen.

Das Architekturbüro RKW ist zusammen mit dem Büro Meyer Architekten mit der Generalplanung der Baumaßnahmen beauftragt. Von RKW hieß es am Mittwoch, entgegen der statischen Planung, sei bei dem Rückbau im Gebäude eine Wand durch „unsachgemäße Arbeiten“ derart beschädigt worden, dass es geräumt werden musste. Wer für diese „unsachgemäßen Arbeiten“ verantwortlich ist, dazu möchte man „keinerlei Schuldzuweisung betreiben“. Man werde den Vorgang detailliert analysieren.

Foto: Gerhard Berger 19 Bilder Einsturzgefahr auf Großbaustelle in Friedrichstadt

Auf dem Baustellenschild vor dem Eingang zur Baustelle an der Kirchfeldstraße ist im Feld „Unternehmer/Unternehmerin für den Rohbau/für den Abbruch“ keine Firma eingetragen. Am Baustellengerüst hängt jedoch ein großes Banner von Rotterdam Bau aus Langenfeld. Der Projektleiter für die Baustelle ist unter seiner Handynummer nicht erreichbar. Wahrscheinlich werden auf der Baustelle zahlreiche Subunternehmer beschäftigt. Wer die Verantwortung für die statischen Probleme trägt, kann auch von dieser Seite nicht erklärt werden.

Durch die fehlende Tragkraft der beschädigten Wand habe sich, so RKW, das Gebäude in einem statisch unbestimmten Zustand befunden. Bedeutet: Es hätte tatsächlich einstürzen können - oder aber auch nicht. Man wusste es schlichtweg nicht. Die Feuerwehr-Experten sprachen am Abend von einer „abstrakten Gefahr“. Um diese auszuschließen, hätten die eingeschalteten Aufsichtsbehörden das Gebäude und die umliegenden Straßen sperren müssen.

Bis gegen 3.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen dauerte es, dann konnten Statiker, Prüfstatiker und Architekten Entwarnung geben: Eine Gefährdung für das Gebäude hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden.