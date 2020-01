Bombenentschärfung in Düsseldorf : Dankeschön für einen denkwürdigen Abend

Edmund-Hilvert-Haus bedankt sich bei Helfern, die Freitagabend bei der Evakuierung wegen der Bombenentschärfung eingesprungen sind.

„So etwas kann man nicht proben“, sagt Stefan Heuser und meint damit die notwendig gewordene Evakuierung vor der Bombenentschärfung in Derendorf. Der Einrichtungsleiter des Edmund-Hilvert-Hauses an der Roßstraße hatte gestern die Menschen zu Gast, ohne die der Freitagabend womöglich ziemlich chaotisch geworden wäre: Volker Tewes vom Tersteegen-Haus, in das die bettlägrigen Bewohner ausquartiert wurden; Reiner Gärtke von der Feuerwehr, der die Evakuierung „sympathisch, ruhig und zugleich überaus kompetent“ (Heuser) in Kooperation mit den Mitarbeitern des Altenheims federführend leitete; und Sascha Gormanns und Marcus Born von L‘Oréal, wo ein Großteil der Bewohner sich in der Kantine bis 1.30 Uhr aufhalten durfte. „Wir waren alle sehr ergriffen“, erklärt Heuser angesichts der spontanen Hilfsbereitschaft aller Beteiligten. Als Dankeschön gab es prall gefüllte Präsentkörbe.