Edelmeile in Düsseldorf : Lidl an der Kö eröffnet - mit ungewöhnlichem Logo

Düsseldorf Seit Donnerstag hat die Kö in Düsseldorf einen zweiten Discounter. Nach Aldi hat am oberen Ende der Luxusmeile nun auch Lidl eine Filiale eröffnet. Viele wunderten sich über das Logo über dem Eingang.

Gelber Kreis mit rotem Rand, drumherum blau und darin der Schriftzug Lidl in Blau mit rotem „i“ - so kennt man das Logo des Discounters von tausenden Filialen in Deutschland.

Die am Donnerstag an der Königsallee in Düsseldorf eröffnete Filiale weicht jedoch von dem gewohnten Erscheinungsbild ab. Viele Besucher am Eröffnungstag wundern sich über das nur in Schwarz und Weiß gehaltene Logo. Manch einer vermutetet, es sei vielleicht eine Vorgabe der Stadt, weil es so an der Kö edler aussehe.