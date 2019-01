Sharing-Angebot in Düsseldorf : Eddy-Flotte soll in diesem Jahr auf 500 Roller wachsen

Die E-Roller gehören mittlerweile zum Straßenbild Düsseldorfs. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die grünen Roller werden über den Winter eingemottet und dann für den Frühling fit gemacht. 200 zusätzliche Roller soll es im neuen Jahr geben.

Uwe-Jens Ruhnau Von Uwe-Jens Ruhnau

Um die Jahreswende weht ein laues Lüftchen durch Düsseldorf. Wäre es möglich gewesen, mit dem Eddy-Roller in die Altstadt oder sonstwo am Rheinufer zu fahren – viele Kunden des Sharing-Anbieters hätten es sicherlich gemacht. Das ging aber nicht, Mitte Dezember kündigten die Stadtwerke die Winterpause für die grünen City-Flitzer an. Da war es kühler und so hieß es, man habe fetsgestellt, „dass sobald der erste Frost einritt, der Eddy nicht mehr oft genutzt wird. Daher nehmen wir Wartungen und Weiterentwicklungen vor, damit alle Eddy-Fahrer unsere Roller ab Frühling wieder nutzen können“, so Martin Giehl, Stadtwerke-Prokurist und verantwortlich für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

Das Roller-Sharing-Angebot haben die Stadtwerke mit dem dem Berliner Start-up „emmy“ in der Landeshauptstadt aufgebaut. Die Stadtwerke als Energiedienstleister sind stolz darauf, die elektrischen Roller mit 100 Prozent Öko-Strom aus Wasserkraft zu versorgen.

Im August 2017 gingen die ersten Roller in Düsseldorf auf die Straße. In das Projekt steckte die Stadtwerke rund eine halbe Million Euro. 75 der 100 Roller schafften sie an (Einzelpreis 4000 Euro), 25 das Start-up. „Ein Roller amortisiert sich im Durchschnitt bei vier Ausleihen pro Tag“, sagt „emmy“-Mitgründer Hauke Feldvoss. Den Austausch der Batterien nimmt „emmy“ vor, Wartung und Reparaturen die Werkstatt der Awista.

Eddy wird in Düsseldorf sehr gut angenommen, inzwischen gibt es mehr als 20.000 Kunden. Das hat mit der Verfügbarkeit, dem Preis-Leistungs-Verhältnis (19 Cent pro Minute) und der nutzerfreundlichen App zu tun. Mit ihr lässt sich im Nu erkennen, wo in der Nähe ein Roller steht. Dann reserviert man sich diesen und muss in 15 Minuten am Fahrzeug sein.