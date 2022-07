Vorfreude aufs Konzert in Gelsenkirchen : So fantastisch war Ed Sheerans Mega-Konzert in Wembley – bald geht es ins Ruhrgebiet

Wembley/Düsseldorf Der Sänger, der diese Woche in Gelsenkirchen spielt, hat gerade fünfmal hintereinander das Wembley-Stadion gefüllt. Wir waren dabei und sagen in fünf Punkten, was die Fans erwartet, was in Gelsenkirchen wohl ähnlich und was anders sein wird. Ein famoser Gastauftritt wird vermutlich leider nicht wiederholt.

Einer der größten Popstars der Gegenwart kommt nach Nordrhein-Westfalen: Ed Sheeran spielt am Donnerstag in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, wo er schon 2018 52.000 Fans begeisterte. Übrigens nach zähem Ringen um den Ort, denn eigentlich hatte der britische Sänger in Düsseldorf auftreten wollen. Doch am Ende einer hitzigen Debatte gab es keine Sondergenehmigung für ein Open-Air-Spektakel auf dem Messeparkplatz P1, für das 104 Bäume hätten fallen müssen. Auch dieses Jahr müssen Düsseldorfer Fans nach Gelsenkirchen fahren, um den Top-Star zu hören – wenn sie nicht schon nach Wembley gefahren sind. Fünf Erkenntnisse, die wir von dort mitgebracht haben.

Pünktlich zu sein, lohnt sich Support für einen Megastar zu sein, ist eine Top-Chance, aber auch hart: Man tritt vor Menschen auf, die ungeduldig auf jemand anderen warten und im Zweifel die Zeit nutzen, sich noch ein Bier zu holen. Maisie Peters, die in Wembley den Job machte, wird auch in Gelsenkirchen noch einmal dabei sein. Die 22-Jährige ist cool, selbstbewusst, hat eine tolle Band und eingängige Popsongs im Gepäck, die sie teils mit Ed Sheeran zusammen geschrieben hat. Wer zeitig vor dem Auftritt des Stars im Stadion ist, wird schon hier gute Laune bekommen.

Die Show ist wieder ein Feuerwerk Ed Sheeran weiß, wie man ein Stadion zum Kochen bringt, und er fährt auch diesmal wieder heftig auf – das bleibt bei allen Shows der Tour gleich. Die runde Bühne ist in der Mitte des Stadions aufgebaut; sechs Video-Leinwände in Form von Gitarrenplektren machen das Geschehen dort auch für weiter entfernt sitzende und stehende Fans sichtbar, auf einer kreisförmigen LED-Wand, die über der Bühne hängt, werden Effekte und Clips gezeigt. Zwischendurch gibt es Flammen und Feuerwerk – alles vom Feinsten.

Ed Sheeran bleibt (fast) eine One-Man-Show Eigentlich hatte der Künstler nach der letzten Tour angekündigt, künftig wohl mit einer Band auf der Bühne stehen zu wollen – aber er mag er diese wohl einfach nicht gerne teilen. So hat er sich zwar diesmal unterstützende Musiker mitgebracht, doch die sind jenseits der zentralen Bühne platziert, für die Fans weitgehend unsichtbar – und ihr musikalischer Beitrag bleibt blass. Ed Sheeran nutzt den Platz in der Mitte meist allein für sich und verwendet erneut eine Loop-Station, mit der er sich selbst sampelt.

Die Song-Auswahl funktioniert Ed Sheeran ist inzwischen ein etablierter Star – aber offensichtlich noch nicht genervt von den eigenen früheren Hits, wie es bei manchen Top-Acts der Fall ist. Er brachte zwar fast alles vom neuen Album „Mathematics“, aber sehr selbstverständlich auch „The A-Team“, „You need me, I don`t need you“ oder „Photograph“. Außerdem spielte er den Mega-Hit „Love yourself“, den er ursprünglich für sich selbst schrieb, dann aber Justin Bieber gab. Leider gefehlt hat in Wembley „I see Fire“. Der Vergleich mit früheren Stationen der Tour legt nahe, dass es in Gelsenkirchen ähnlich sein dürfte.