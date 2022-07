Vorfreude aufs Konzert in Gelsenkirchen : So fantastisch war Ed Sheerans Mega-Konzert in Wembley – bald geht es ins Ruhrgebiet

Foto: AP/Hannah McKay 19 Bilder Das ist Ed Sheeran

Wembley/Düsseldorf Der Sänger, der diese Woche in Gelsenkirchen spielt, hat gerade fünfmal hintereinander das Wembley-Stadion gefüllt. Wir waren dabei und sagen in fünf Punkten, was die Fans erwartet, was in Gelsenkirchen wohl ähnlich und was anders sein wird. Ein famoser Gastauftritt wird vermutlich leider nicht wiederholt.