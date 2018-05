Ed Sheeran in Düsseldorf: Oberbürgermeister weist Kritik an Konzept zurück

Geisel weist Kritik an Konzept für Open-Air-Fläche zurück

Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat die Kritik des Panik-Forschers Michael Schreckenberg am Sicherheitskonzept für das Ed-Sheeran-Konzert zurückgewiesen. Zeit und Strukturen würden ausreichen, die Pläne für das Konzert sorgfältig zu prüfen.

Geisel reagierte damit auf ein Interview des Physikers in der "Westdeutschen Zeitung". Einer Mitteilung der Stadt zufolge hatte Geisel am Vormittag den Kontakt zu Schreckenberg gesucht, der größere Bekanntheit erlangt hat, weil er nach der Love-Parade-Katastrophe in Duisburg schwere Vorwürfe gegen den Veranstalter erhoben hatte.